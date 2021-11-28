Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества

Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества. Наши отношения с государствами ОЭС основаны на дружбе и взаимном уважении. Мы также плодотворно сотрудничаем с государствами-участниками ОЭС на международных платформах, в том числе в Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Глава государства отметил: "На состоявшемся в марте 14-м Саммите Организации экономического сотрудничества был подписан Устав Исследовательского центра ОЭС. Хочу выразить признательность за поддержку государствами-членами инициативы покойного Президента Азербайджана Гейдара Алиева. Азербайджан приложит все усилия для обеспечения эффективной деятельности центра, который разместится в нашей стране. Призываю остальные государства-члены присоединиться к этой важной инициативе".