Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

28 ноября в Ашхабаде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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