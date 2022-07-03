По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой для воспитанников детских домов и пожилых был организован обед и вручены различные подарки

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой для воспитанников детских домов города Баку и районов, а также обитателей учреждения социального обслуживания для лиц пенсионного возраста в Бильгя были организованы обед и развлечения.

Как передает Day.Az, представители Фонда также вручили им различные подарки.