https://news.day.az/officialchronicle/1475999.html По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой для воспитанников детских домов и пожилых был организован обед и вручены различные подарки - ФОТО
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой для воспитанников детских домов и пожилых был организован обед и вручены различные подарки - ФОТО
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой для воспитанников детских домов города Баку и районов, а также обитателей учреждения социального обслуживания для лиц пенсионного возраста в Бильгя были организованы обед и развлечения.
Как передает Day.Az, представители Фонда также вручили им различные подарки.
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