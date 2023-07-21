https://news.day.az/officialchronicle/1582957.html Сегодня Президент Ильхам Алиев выступит на Шушинском глобальном медиа-форуме и встретится с его участниками
Сегодня Президент Ильхам Алиев выступит на Шушинском глобальном медиа-форуме и встретится с его участниками
21 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" и встретится с участниками форума.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, встреча будет транслироваться в прямом эфире телеканалов и в аккаунтах Президента Азербайджана в социальных сетях:
https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev?mibextid=LQQJ4d
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