Президент Ильхам Алиев: В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы

В 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Должен также отметить, что в 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди.

Кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов. Мы, хозяева этих земель, строим и созидаем. Мы - народ-строитель и созидатель. Армяне за 30 лет разрушили наши земли, сравняли с землей все дома, исторические здания, мечети, совершили против нас геноцид, в то же время урбицид, экоцид. Наши реки были отравлены, наши леса - вырублены. Все это было сделано армянским государством. К сожалению, за эти преступления они до сих пор не стали объектом осуждения на Западе", - сказал глава государства.