Бывший председатель Народного Собрания Республики Дагестан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Бывший председатель Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Не было сомнений, что мудрый азербайджанский народ вновь изберет Вас Президентом Азербайджанской Республики. Вы смогли осуществить все, что завещал великий Гейдар Алиевич, благодаря своим титаническим усилиям и личным качествам разумного государственного деятеля. Я считаю, что многим лидерам других стран стоит брать с Вас пример.

Поздравляю Вас и желаю успехов в работе.

Яшасын Азербайджан!", - говорится в письме.