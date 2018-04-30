Происходящие в Армении события уже не интересны странам мира

Несмотря на то, что выборы в Азербайджане и Армении состоялись в один период, между ними существует большая разница. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Керимли, передает Day.Az.

Он отметил, что Армения допустила очень большую ошибку на выборах, что привело к противостоянию народа и власти.

"Выборы же в Азербайджане еще более усилили правительство. Формирование правительства после выборов, занятие должностей молодыми кадрами еще больше укрепило веру в правительство. Несколько дней назад один из мозговых центров США распространил информацию в связи с ситуацией в Армении. В ней отмечается, что Армения довела себя до такого состояния, когда происходящие в ней события уже не интересны странам мира", - сказал Керимли.

Он отметил, что в Азербайджане идет процесс экономического развития, а также развития дружественных отношений с другими государствами, политики соседства. "Азербайджан повышает свой авторитет на международной арене. Однако в Армении ничего подобного не происходит. Экономика Армении уничтожена, напряжены отношения с соседскими государствами", - добавил Керимли.

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