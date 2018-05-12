Пашинян боится новых протестов

В связи с политическими изменениями в Армении сторонники террористической организации "Сасна црер", устроившей в Ереване мятеж с захватом здания полка полиции в июле 2016 года, ожидают их амнистии и освобождения.

Саснацреровцы в бытность главой государства Сержа Саргсяна были провозглашены политзаключенными. Своя логика в этом есть - члены группы устроили мятеж с требованием отставки Саргсяна и его команды. Однако вели свою борьбу они чисто армянскими методами, которые по законам любой страны, даже Армении, подпадают под категорию "теракт и захват заложников".

И теперь все ждут - будут ли освобождены саснацреровцы. Ожидалось, что они выйдут на свободу вместе с другими политическими противниками бывшей власти, освобожденными после "бархатной революции". Однако суд отказался отпускать 11 членов группы "Сасна црер".

Как сообщают армянские СМИ, адвокаты членов группы подали ходатайство об изменении меры пресечения в их отношении с учетом политических изменений в стране.

Во время опубликования решения суда подсудимые и защитники демонстративно покинули зал заседаний, судья зачитал свое решение для обвинителей и судебных приставов. После чего сторонники и родные членов группы "Сасна црер" в знак протеста по уже сложившейся в Армении "доброй" традиции перекрыли один из центральных проспектов.

Пока трудно сказать, освободит Пашинян членов группы или нет. Но если нет, то на это у него, думается, будут достаточно серьезные причины.

Армянские журналисты пытаются объяснить тот факт, что гражданского активиста Андреаса Гукасяна или осужденного по делу Шанта Арутюняна Ваге Мкртчаня освободили, а саснацреровцев - нет, тем, что в Армении наступила долгожданная свобода судебных органов. То есть суд посчитал нужным освободить Гукасяна - и отпустил. А для освобождения мятежников "Сасна црер" тот же суд не нашел оснований и никакой политической подоплеки тут нет.

Политической, может, и нет, но есть другой важный момент, которым нельзя пренебрегать.

Террористы, захватившие ППС, были осуждены по очень серьезным статьям уголовного кодекса, все выдвинутые против них обвинения так или иначе связаны с темой национальной безопасности. В отличие от гражданского активиста Гукасяна, саснацреровцы не так безобидны. Они совершили насильственные действия, незаконно владели целым арсеналом оружия, в ходе событий погибли люди. Такие элементы опасны для любой власти, если что-то в ее действиях им не понравится.

Стоит напомнить, что террористический мятеж произошел после того, как появились намеки на готовность властей Армении вернуть оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха. После напугавших оккупантов апрельских боев Саргсян был готов на все. И вооруженная банда так высказала ему свое "фи" в связи с этим. Так же она будет действовать и в случае, если новые власти решат идти на какие-то уступки. А последнее вполне может произойти, так как рано или поздно Никол Пашинян поймет, что главным злом для его страны был не Серж Саргсян, а карабахский конфликт, наличие которого устраивало Сержа Саргсяна. Хотя, если смотреть шире, то наличие этого конфликта полностью устраивает и новую власть. Это узда, которую всегда можно накинуть на шею обществу. Карабахский клан продержался за счет конфликта двадцать лет. Правивший до карабахцев Тер-Петросян вздумал мириться с соседями и тут же потерял власть. Никол Пашинян, как ученик Левона Акоповича, несомненно, сделал соответствующие выводы из его учения и такой ошибки не совершит.

Однако, как говорится, никогда не говори никогда. Дела Армении идут плохо и кардинальных изменений не предвидится. Может наступить такой день, когда Никол Воваевич будет вынужден заговорить об уступках. На этот случай его будет поджидать очередной кровавый мятеж. У каждого правителя Армении есть своя "Сасна црер". И возникает она на арене не потому, что число мигрантов зашкаливает или треть страны недоедает, а потому, что кто-то посмел заговорить о смягчении позиции Еревана в карабахском вопросе.

Саргсян даже не заговорил, а еще только попытался подумать, и вот чем все это для него закончилось. После мятежа "Сасна црер" он так и не пришел в себя.

P.S. Напомним, что после захвата здания ППС группировкой "Сасна црер" тогда еще оппозиционный депутат Никол Пашинян включился в переговоры с мятежниками и попытался возглавить процессы. Однако организаторы мятежа не признали в нем своего и быстро отодвинули на задний план. Правда, согласно СМИ, причиной его отхода от событий послужили угрозы в соцсетях, где его стращали физической расправой "прямо на улице, в людном месте". В Facebook была размещена такая запись: "Уважаемые соотечественники, Никол Пашинян стал гонцом между членами вооруженной группы и народом, что доказывает тот факт, что он осуществляет заказ правительства страны и постепенно, по указанию КГБ (СНБ, ред.) вносит раскол в народ". Хозяин аккаунта заявляет, что у него есть серьезные доказательства того, что Никол занимается антинародной деятельностью. Аккаунт сообщает, что каждая минута приближает трагический конец для членов группы. Он призывает расправиться с Николом, поскольку он, по его словам, "предатель"...

Зульфугар Ибрагимов