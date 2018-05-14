Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества

В рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппартураем, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и НАТО.

Аппартурай выразил благодарность Азербайджану за техническую и материальную поддержку операции "Решительная поддержка" и Фонда доверия афганской национальной армии. Также была высоко оценена встреча в Баку главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и начальника Генштаба ВС Российской Федерации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам. Мамедъяров сказал, что оккупация Арменией азербайджанских территорий и незаконное присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана остаются серьезной угрозой для регионального мира и безопасности.

Стороны также обменялись мнениями по перспективам отношений между Азербайджаном и НАТО, вопросам международной повестки дня.