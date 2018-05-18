В Армении издеваются над пашиняновским министром

Одна из новоиспеченных кадров Никола Пашиняна, а именно, министр культуры, молодая и незамужняя Лилит Макунц вчера до начала правительственного заседания попыталась оправдать свою глупость.

Напомним, новый министр сказала, что она и есть культура. Культура в ней, как и "в любом из нас", имея ввиду всех армян. А вчера она заявила, что якобы ее слова были интерпретированы иначе. "По правде говоря, я поставила другую глубину в это выражение, оно было интерпретировано по-разному. Но я имела в виду, что каждый из нас имеет отношение к культуре постольку, поскольку является ее частью и носит ее", - заявила Лилит Макунц.

Понятно? Оказывается, она действительно считает себя серьезным и значимым человеком. Теперь иди и объясни ей, что по-разному можно интерпретировать слова действительно великих людей, скажем, Канта, Гегеля, но никогда таких как она? Кто она такая, чтобы интерпретировать ее мысли, к тому же по-разному?

В социальных сетях уже предлогают во имя "революции любви" постановлением правительства выдать ее замуж. Мол, это было бы правильнее, нежели оставить в должности министра. Хотя бы потому, что в таком случае она будет разрушать нервную систему всего лишь небольшой семьи, а не всей армянской общественности и отдельно взятой государственной структуры. Это вопрос, ответ на который должен искать лидер "революции любви" Никол Пашинян. Тем более, что любовь и замужество взаимосвязаны...

Садиг Ахмедов