Посол: Азербайджан привержен укреплению двусторонних отношений со всеми своими партнерами
Азербайджан привержен укреплению и развитию двусторонних отношений со всеми своими партнерами.
Об этом сказал посол Азербайджана в Южной Корее Рамзи Теймуров в ходе мероприятия, организованного посольством Азербайджана в этой стране в связи с празднованием 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Об этом сообщает газета The Korea Herald, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В этом году мы отмечаем 100-летие АДР. Объявление независимости Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года было историческим событием и одной из славных страниц нашей истории. Это была первая парламентская республика в нашей истории, созданная по образцу демократического светского государства и на основе верховенства закона", - сказал Теймуров.
Дипломат отметил, что после приобретения независимости Азербайджан стал жемчужиной Кавказа с самыми высокими темпами экономического роста в регионе, страной с богатой культурой, богатыми природными ресурсами и человеческим капиталом.
Поддерживая дружественные отношения практически со всеми странами мира, в том числе с Республикой Корея, Азербайджан стремится укреплять и развивать двусторонние отношения со всеми своими партнерами, добавил он.
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