Еще один американский штат подписал декларацию по случаю 100-летия АДР

Губернатор штата Южная Каролина (США) Хенри МакМастер подписал декларацию по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР), говорится в сообщении посольства Азербайджана в США, распространенном в субботу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в декларации говорится о создании 28 мая 1918 года первой на мусульманском Востоке светской парламентской республики - Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и ее признании другими демократическими государствами мира, в том числе и США.

В документе говорится, что за короткое время Азербайджанская Демократическая Республика признала равные избирательные права всех граждан независимо от расовой, половой, этнической и религиозной принадлежности и впервые в мусульманском мире обеспечила предоставление избирательного права женщинам.

Также подчеркивается, что, несмотря за борьбу АДР за свою независимость, в 1920 году она была включена в состав Союза советов, а в 1991 году добилась восстановления своей независимости.

Отмечено, что за 25 лет Азербайджан укрепил свой суверенитет и свою независимость и в данный момент является союзником и стратегическим партнером США в регионе.

В декларации говорится, что 28 мая 100-летний юбилей создания АДР миллионы азербайджанцев, проживающих в мире, и десятки тысяч азербайджанцев, которые живут в США, отметят как Национальный день.

В декларации о 100-летнем юбилее АДР губернатор Южной Каролины МакМастер призвал жителей штата присоединиться к этому поздравлению и пожеланиям и вместе отметить этот особый праздник с проживающими в стране и мире азербайджанцами.

Отметим, что в связи с тем, что в 2018 году исполняется 100 лет со дня образования Азербайджанской Демократической Республики, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики".

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