Назначен замминистра культуры Азербайджана

Распоряжением Президента Азербайджана от 18 мая 2018 года Вагиф Гадир оглу Алиев назначен на должность первого заместителя министра культуры. Об этом говорится в сообщении министерства в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вагиф Алиев родился 17 июля 1953 года, в 1975 году окончил факультет физики Азербайджанского государственного университета. В 1975-1982 годах работал инженером Института космических исследований природных ресурсов НАНА, младшим научным сотрудником, руководителем группы, старшим преподавателем. С 1982-го по 1988 год работал секретарем комитета комсомола Азербайджанского государственного университета, в 1988-1994 годах - старшим преподавателем факультета физики БГУ.

В 1994-2001 годах работал на должности первого заместителя министра молодежи, спорта, 2001-2003 годах - первым заместителем министра молодежи, спорта и туризма, с 2003 по 2011 год занимал должность главы Исполнительной власти города Сумгайыт. Кандидат физико-математических наук (1980).

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