В Конгрессе США сделали очередное заявление в связи со 100-летним юбилеем АДР

В Конгрессе США сделано очередное заявление в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Член Палаты представителей Конгресса США Стив Шабот (республиканец, от штата Огайо) на заседании, прошедшем 24 мая, выступил с заявлением, передав свои поздравления в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики.

Он сказал, что независимость АДР была провозглашена 28 мая 1918 года, с сожалением отметив, что просуществовала республика недолго.

Шабот подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не терял надежды восстановить независимость страны. "С распадом СССР в 1991 году Азербайджан объявил о своей независимости. В обоих случаях Соединенные Штаты признали независимость Азербайджана", - сказал он.

Шабот отметил, что Азербайджан стал ключевым партнером Соединенных Штатов по безопасности, предоставляя неизменную поддержку миссии НАТО в Афганистане, начиная с 2002 года.

"Более 25 лет назад Азербайджан установил дипломатические отношения с нашим близким союзником Израилем и имеет небольшую, но процветающую еврейскую общину", - сказал он.

Азербайджан - лидер также в энергетическом секторе, и является инициатором проекта "Южный газовый коридор", по которому природный газ будет поставляться из региона Каспийского моря союзникам США в Европе, сказал он.

"Азербайджан - настоящий друг Соединенных Штатов, и я еще раз поздравляю эту страну со 100-летним юбилеем АДР", - сказал Шабот.

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