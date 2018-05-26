В Сан-Диего 28 мая объявлено "Днем 100-летия Азербайджанской Демократической Республики"

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) 28 мая 2018 года объявлено "Днем 100-летия Азербайджанской Демократической Республики". Об этом говорится в сообщении Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим мэр Сан-Диего, председатель и все члены Городского совета подписали соответствующую декларацию.

В декларации, направленной в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, подчеркивается создание азербайджанским народом первой светской и демократической республики в мусульманском мире, проведение этой республикой большого количества прогрессивных реформ, предоставление избирательного права женщинам не только впервые в мусульманском мире, но и раньше ряда передовых государств того периода. Также отмечается признание этой республики со стороны США и других демократических государств.

В декларации говорится, что после восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году США стали одним из первым государств, признавших страну и установивших с ней дипломатические отношения. Подчеркивается, что Азербайджан сегодня является страной, обладающей самой крупной экономикой на Южном Кавказе, и самым крупным торговым партнером США в этом регионе.

В документе отмечается, что посредством Генконсульства в Лос-Анджелесе Азербайджан за последние годы создал прочные связи с городом Сан-Диего.

В завершение документа 28 мая в городе Сан-Диего объявлено "Днем 100-летия Азербайджанской Демократической Республики".

Отметим, что Сан-Диего с населением 1,4 миллиона человек и ВВП в размере 206 миллиардов долларов является вторым в Калифорнии, и восьмым крупным городом в США. Официальные отношения Сан-Диего с Баку были установлены в 2011 году.

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