Ягуб Махмудов: Создание АДР - это возрождение из пепла

В настоящий момент в Европе наблюдается разгул исламофобии, но Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), ликвидировав расовую, национальную, религиозную ненависть и классовое неравенство, обеспечила правовое равенство всех граждан, считает директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик Ягуб Махмудов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Создание АДР считаю возрождением из пепла", - сказал Махмудов.

Ученый отметил, что великий лидер Гейдар Алиев перед историками поставил задачу переписать историю Азербайджана XIX-XX веков: "Мы - народ, создающий империи. Но в советское время нашему народу историю Азербайджана преподносили в ложном свете. Говорили, что аборигенным, то есть самыми древними жителями Южного Кавказа являются армяне, мы же переселились сюда с алтайских краев. Чтобы положить конец этим вымыслам, мы опубликовали книги по истории Иреванского ханства и направленные против мифической теории "Великая Армения". Мы, с целью донесения реалий Азербайджана до мира, выпустили издания на турецком, русском, арабском, английском, испанском, итальянском, грузинском и других языках. В советское время памятник "26 Бакинских комиссаров" превратили в место посещения молодоженов. Президент Ильхам Алиев, перенесением из центра Баку останков сподручных Степана Шаумяна - палачей, совершивших преступление геноцида против азербайджанского народа, на одно из городских кладбищ, произвел революцию в умах людей. Расцениваю этот шаг Президента как открытие Николая Коперника".

Академик сказал, что "АДР - первая парламентская республика на тюркско-мусульманском Востоке, является одним из самых демократических государственных образований мировой истории. Первоисточники и архивные документы по истории АДР для их исследований из разных стран мира доставляются в нашу страну. Институт истории в рамках "Года АДР" издал книги "Тифлисский период в государственной деятельности деятелей АДР" и "История АДР в документах Национального архива Индии", - сказал директор института.

Ягуб Махмудов отметил, что говорить о создании парламента АДР 7 декабря 1918 года неверно: "История нашего парламентаризма периода АДР восходит к 27 мая 1918 года. В мае 1918 года на основе мусульманской фракции Закавказского сейма был сформирован Национальный совет Азербайджана (парламент Азербайджана). Наш первый парламент объявил независимость Азербайджана 28 мая 1918 года, взял на себя управление страной и принял историческую Декларацию независимости".

"Архивные документы доказывают, что Андраник уничтожил не только турецкие деревни, но и курдские селения. В информации британской разведки говорилось, что не нужно выделять денег Андранику, и Англия должна помочь Азербайджану. При Институте истории создан международный координационный центр по проблеме геноцида тюрко-мусульманских народов", - сказал академик.

Депутат сказал, что в окружении молодого военачальника Нуру паша стояли генералы АДР: "В военные успехи Кавказской исламской армии внес свой вклад и азербайджанский народ, добровольческие народные отряды, генералы Самед бек Мехмандаров, Алиага Шихлинский, Габиб бек Салимов и Хосров бек Султанов. В 1918-20-х годах, еще до появления в Азербайджане Кавказской исламской армии, смельчаки Гейнюка не позволили дашнакам в Шеки утопить в крови наш народ. Они, прибыв в Гянджу, сообщили Нуру паше, что мы в Шеки победили дашнаков. Нуру паша был очень доволен. Он, приняв в Гяндже четырех лидеров шекинского отряда, поблагодарил их всех. Нуру паша сказал, что против дашнаков следует сражаться подобным образом. Затем мой отец "Гара Микаил" в составе войск Нуру паша дошел до Баладжары. Аннексионисты смогли убедить Нуру пашу в пророссийской направленности Национального совета, власть которой приведет к анархии и хаосу. Чтобы разрешить возникший кризис, делегация в составе председателя Национального совета Мамед Эмина Расулзаде, премьер-министра Фатали хана Хойского и министра иностранных дел Мамед Гасана Гаджинского захотели встретиться и провести переговоры с Нуру пашой. Однако, он, заявив, что "я солдат, не разбираюсь в политике, политическим советником армии является Ахмед Агаоглу, встретьтесь с ним", отказался принять членов Национального совета. Расулзаде смог достичь общего согласия. Он ушел в отставку с поста председателя Национального совета и поручил Хойскому сформировать новое правительство. Таким образом, государственная независимость Азербайджана была спасена".

Академик отметил, что в связи с деятельностью Кавказской исламской армии можно возвести памятники азербайджано-турецкому военному братству: "В его центре я вижу Нуру пашу, справа от него стоит Самед бек Мехмандаров, а слева - Алига Шихлинский. Хотим, чтобы в памятниках братства флаги Азербайджана и Турции развевались вместе".

Ученый-историк сказал, что во властных политических кругах Османского государства были разногласия по вопросу создания армянского государства на Южном Кавказе: "Премьер-министр Талат паша и министр обороны Энвер паша выступали против создания армянского государства на Южном Кавказе. При невозможности этого варианта, они предлагали "создать Армению в очень слабой и нежизнеспособной форме государства".

Ягуб Махмудов отметил, что когда была объявлена независимая Закавказская федеративная республика, в правительстве, сформированном 26 апреля 1918 года, пост министра народного просвещения занял Фатали хан Хойский: "В ходе своей краткосрочной деятельности Хойский предложил открыть в Баку университет европейского типа, который должен быть создан в Тбилиси, затем во времена АДР сыграл важную роль в открытии университета в Баку".

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