Tурецко-азербайджанские отношения создают энергетический и транспортный пояс и пояс безопасностии. Об этом сказал в своей статье, опубликованной Hurriyet Daily, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Энергоресурсы Каспийского региона транспортируются в Европу через трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая была введена в эксплуатацию в конце 2017 года, является важной частью Шелкового пути, который принес мир и процветание Евразии столетия назад. Большинство трехсторонних и четырехсторонних форматов регионального сотрудничества включают Анкару и Баку, и масштабы их деятельности растут с каждым годом", - говорится в статье.

Дипломат отмечает, что 4 июня 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) подписала Батумский договор с Турцией о дружбе, сотрудничестве и взаимной военной помощи, что стало первым признанием вновь созданной республики.

"Теперь 12 июня 2018 года состоится церемония открытия Трасанатолийского газопровода (TANAP) длиной 1850 километров. Это событие станет признанием непреклонной решимости, непревзойденного прогресса и сильного союза. Именно поэтому было высоко оценено решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева объявить 2018 год "Годом Азербайджанской Демократической Республики". Это не только история, которую представляет АДР, но и будущее, которое она помогла сформировать", - говорится в статье.

Далее в статье посол отмечает, что 100 лет назад, 28 мая, Азербайджан провозгласил первую демократическую республику на мусульманском Востоке.

"Это также было первое историческое решение о создании парламента, университета и оперы. В АДР женщинам было предоставлено право голоса раньше многих европейских демократий того времени", - говорится в статье.

Ибрагим отмечает, что хотя АДР просуществовала только 23 месяца, поставленные ею цели никогда не были забыты.

"Сегодня Азербайджан занимает 100-е место по размеру территории, 35-е место - по конкурентоспособности экономики, 53-е место - по мощи армии и 11-е место - по грамотности населения. Турция - страна G20 с мощными вооруженными силами и является усиливающейся "мягкой силой" в регионе ", - отмечает посол.

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