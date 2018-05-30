В НАТО сделали заявление по карабахскому конфликту - ПОДРОБНОСТИ

НАТО призывает обе стороны армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжить путь к переговорному решению. Об этом сказали Trend в среду в организации, передает Day.Az.

"Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт вызывает озабоченность. Очевидно, что конфликт не имеет военного решения", - сказали в НАТО.

Далее в организации отметили, что НАТО напрямую не участвует в процессе урегулирования конфликта, но поддерживает работу Минской группы ОБСЕ в этом направлении.

"Мы также призываем обе стороны продолжить путь к переговорному решению и избежать любой новой эскалации", - сказали в НАТО.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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