Армения меняет свою геостратегическую ориентацию - ФРАНЦУЗСКИЙ ЭКСПЕРТ

После избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении геополитическая ориентация страны изменилась в направлении Запада и США.

Об этом сказала Trend в пятницу глава Дипломатического центра стратегических исследований и завкафедрой культурной дипломатии Парижского университета Наджие Селин Шеноджак. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Пашинян после избрания премьер-министром заявил, что в первую очередь будет бороться против олигархов и коррупции, но при этом было известно, что целью Пашиняна были именно пророссийские силы. Несмотря на заявления Пашиняна о том, что он в борьбе за власть не нуждается в поддержке фонда "Открытое общество" (Open Society Foundation), глава фонда Джордж Сорос в своих аккаунтах в соцсетях заявил, что "Открытое общество" активно работает в сфере борьбы с коррупцией в Армении", - сказала она.

По мнению эксперта, происходящие в Армении события чем-то напоминают события в Украине и Грузии.

По ее словам, политические изменения в Армении являются реальной угрозой для России, которая имеет крупную военную базу в городе Гюмри.

"Для того чтобы избежать повторения украинского сценария, Армения стремится сохранить хорошие отношения с Россией. Но в то же время, чтобы избавиться от бедности в стране, которая составляет 29,4 процента, и 18-процентной безработицы она хочет заполучить политическую и экономическую поддержку Запада, в том числе США, и тем самым избавиться от влияния России", - сказала Шеноджак.

"Пока Армения не освободит оккупированные азербайджанские земли, она не сможет достичь экономической и политической стабильности", - сказал Шеноджак.

Между тем, по ее мнению, Пашиняна крайне волнует и вызывает у него недовольство укрепление отношений между Россией и Турцией.

"Армения также негативно относится к тому, что Турция и Россия заключили сделку о покупке ЗРК С-400. На фоне этого, Пашинян заявил, что готов нормализовать отношения с Турцией", - сказала Шеноджак.