Эксперт - США склонны изменить некоторые взгляды на сотрудничество с Азербайджаном

Вашингтон склонен изменить некоторые взгляды на сотрудничество с Баку.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər" Айдын Гулиев, комментируя послания Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи со столетием Азербайджанской Демократической Республики и запуском "Южного газового коридора". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По его словам, это соответствует современному развитию и стратегическим интересам США и Азербайджана.

"Администрация Трампа постепенно пытается изменить утверждения о том, что предыдущие правительства вмешивались во внутренние дела Азербайджана под предлогом защиты прав человека и демократии, и понимает, что эти утверждения вызывают недовольство Азербайджаном. В своих письмах Дональд Трамп открыто выразил решимость сотрудничать в борьбе с международным терроризмом, создании новых рабочих мест, укреплении энергетической безопасности Европы и по всем вопросам, соответствующим интересам американского и азербайджанского народов в целом. Президент США акцентирует внимание не только на геополитической и геоэкономической значимости Азербайджана для региональной и общеевропейской безопасности, но и подчеркивает, что США хотят изменить свои стратегические векторы в направлении Азербайджана", - сказал Гулиев.

Он с сожалением отметил, что, несмотря на нормальные отношения на государственном уровне между Азербайджаном и Соединенными Штатами, некоторые круги, попавшие под влияние армянского лобби, всегда пытались оказать негативное влияние на политику, соответствующую национальным и государственным интересам США.

"Это проявляется в лице таких конгрессменов, как Смит, Шерман. В то время, когда правительство Трампа работает над тем, чтобы согласовать государственные и национальные интересы США и Азербайджана во имя глобальных целей, такие как Смит и Шерман занимают антиазербайджанскую позицию, снижая эффект такого глобального проекта, как "Южный газовый коридор", пытаются помешать новой региональной политике США такими идеями, как открытие армяно-турецкой границы, применение санкций к Азербайджану и т.д. Совместно с Президентом Ильхамом Алиевым Трамп определяет в кавказской политике США новые приоритеты, а такие представители проармянских кругов, как Смит и Шерман, пытаются помешать этой политике", - сказал главный редактор.

По словам эксперта, Трамп придает большое значение возможностям Азербайджана в транспортировке энергоресурсов Кавказа и Центральной Азии на мировые рынки.

"С этим и связана исключительная активность в вопросе "Южного газового коридора". Между тем, деятельность проармянских кругов направлена на то, чтобы помешать более рациональной работе США с Азербайджаном и превратить региональную политику Соединенных Штатов в заложницу армянства. Не думаю, что стратеги в США не видят этот фактор", - сказал Гулиев.