В штате Айова объявлен День Азербайджана
Губернатор штата Айова Ким Рейнолдс подписал заявление в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщили в посольстве Азербайджана в США, в заявлении говорится, что 28 мая 1918 года впервые на мусульманском востоке была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика - первая светская парламентская республика, предоставившая всем гражданам республики равные права, а также раньше, чем во многих ведущих странах мира, предоставившая женщинам право голосования. В документе подчеркивается, что АДР была признана рядом государств, включая США. В заявлении также подчеркивается, что Азербайджан, расположенный в важном Каспийском регионе, является важным стратегическим партнером США.
Также отмечается, что в 1991 году после распада Советского Союза Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет. Сообщается, что каждый год миллионы проживающих в разных странах мира, включая США, азербайджанцев отмечают 28 мая как Национальный день.
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