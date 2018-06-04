Турецкий эксперт: Популизм – ключевой элемент политики Пашиняна

Новое правительство Армении будет, в конечном счёте, следовать по пути Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, хотя в реальности хотело бы сделать Армению прозападной страной. Об этом сказал Trend в понедельник эксперт по Кавказу исследовательской организации и мозгового центра Strategic Outlook Мехмет Фатих Озтарсу, передает Day.Az.

Он отметил, что Пашинян назначил в правительство в основном молодые и прозападные кадры, что является разумным шагом для Армении в краткосрочной перспективе, однако надежд на долгосрочные изменения во внешней политике страны нет.

"Собственно, ни Пашинян, ни его окружение не знали, какой внешней политики следует придерживаться с первого дня протестов. Выступая против Саргсяна, им было легко придерживаться антироссийской позиции, однако после прихода к власти они столкнулись с реальностью", - сказал Озтарсу.

Он считает, что Пашинян и его команда поняли, что внешнеполитический курс Армении не так уж и легко сменить из-за геополитической дилеммы, перед которой стоит страна. Поэтому они прямо заявили, что Россия является незаменимым партнером Армении и никаких изменений во взаимоотношениях не будет.

Озтарсу добавил, что популизм в целом является ключевым элементом инициатив Пашиняна.

"Это не новый инструмент для армянских политиков. С самого начала периода обретения Арменией независимости популизм раскручивался вокруг националистической риторики, территориальных претензий и исторической вражды с соседями. Пашинян знает об этом инструменте и использует его по назначению. Посещение Карабаха и разговоры о Нахчыване наглядно демонстрируют особенности премьерства Пашиняна", - сказал эксперт.

По словам Озтарсу, Пашинян знает, что должен использовать тему национализма, чтобы получить внутреннюю поддержку и оставаться у власти.

"На данный момент у Армении нет средства для решения внешнеполитических проблем, но подобное положение дел уже стало обыденным для армянской политики в целом. Кроме того, новость о том, что сын Пашиняна пройдёт армейскую службу в Карабахе, также является хорошей рекламой и средством сохранения устойчивого популизма", - заключил эксперт.

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