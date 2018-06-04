Американский эксперт об антиазербайджанских заявлениях некоторых конгрессменов

Антиазербайджанские заявления некоторых американских конгрессменов - это просто глупые попытки бросать тень на экономическое развитие страны.

Об этом сказал в понедельник Trend американский эксперт по глобальной политике и трансатлантическим отношениям, советник Глобального инженерного совета деканов и других престижных международных институтов Питер Тейс, передает Day.Az.

"Заявления, сделанные конгрессменами Брэдом Шерманом (Калифорния) и Кристофером Смитом (Нью-Джерси), - это просто глупые попытки бросать тень на успешное экономическое развитие и достижения промышленности Азербайджана, которые высоко оцениваются всем миром", - сказал он.

За последние пять лет Брэд Шерман делал множество заявлений, защищающих армянские провокации, происходящие на линии соприкосновения, при этом полностью игнорируя тот факт, что более 20 процентов территории Азербайджана находится под армянской оккупацией, отметил Тейс.

Отметим, что один из проармянских конгрессменов Брэд Шерман, ранее выступивший с инициативой оказания финансовой поддержки сепаратистскому режиму в Нагорном Карабахе и армянам Самцхе-Джавахети, на днях призвал Турцию и Азербайджан прекратить блокаду Армении и "агрессию по отношению к Нагорному Карабаху".

Наряду с интересами армянства Шерман также крайне активно выступает в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

Другой проармянский конгрессмен Кристофер Смит регулярно выступает с призывами о признании т.н. "геноцида армян".

Несмотря на это, администрация США под руководством Президента Дональда Трампа полностью поддерживает Азербайджан, и последние письма Трампа в очередной раз доказывают это, сказал американский эксперт.

"Президент США Дональд Трамп является активным сторонником мира и безопасности в регионе Кавказа. В своем письме, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, можно увидеть приверженность Президента Трампа делу обеспечения территориальной целостности Азербайджана и поощрения Баку к продолжению реализации проектов в области поставок энергоносителей и природного газа ", - добавил он.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп 30 мая поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 25-летием Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и подачей первого газа по "Южному газовому коридору", отметив, что крупные нефтяные месторождения Азербайджана привносят стабильность на мировой энергетический рынок.

Ранее Трамп от имени американского народа поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики и заявил, что Азербайджан и США тесно сотрудничают, совместно работая для решения сложных региональных вызовов.

Поздравления в связи с Днем Республики направил также государственный секретарь США Майк Помпео.

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