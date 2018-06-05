Грузинский эксперт: Общественное мнение в Турции целиком и полностью на стороне Азербайджана

В общем и целом любая смена власти - есть шанс, однако другое дело, насколько он велик и реалистичен.

Об этом сказал Trend грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя возможность налаживания турецко-армянских отношений на фоне смены руководства Армении, передает Day.Az.

Что касается отказа Армении от претензий к Турции, то эксперт отметил, что в самом заявлении Пашиняна, которое прозвучало 9 мая, было сказано, что Ереван не будет предъявлять претензий к Анкаре, но продолжит заниматься международным признанием так называемого "геноцида", что является противоречием.

По словам политолога, между двумя странами существует ещё целый ряд подобных противоречий.

"Сама по себе тема турецко-армянских взаимоотношений, если говорить о Турции, очень интересна, потому что Анкара не против возможности поучаствовать в южнокавказской политике", - считает эксперт.

Он добавил, что хотя раньше Анкара и воспринималась как интегральная часть Запада, однако сегодня это уже не так.

"У Турции есть своя политическая повестка дня, причём это не мешает ей и оставаться в НАТО, и иметь договор об ассоциации с ЕС. И в рамках этой повестки для Анкары представляет определённый интерес возможность произвести какие-то замеры своих возможностей во всех трёх странах Южного Кавказа", - отметил Васадзе.

Он считает, что возможности Турции в этом направлении, однако, серьёзно ограничены, потому что Анкара зависит от Баку гораздо сильнее, чем Баку от Анкары, с учётом целого ряда факторов.

"Во-первых, это поставки нефти, газа и т.д. Но это в первую очередь взаимозависимость. Во-вторых, общественное мнение в Турции, которое целиком и полностью на стороне Азербайджана. СМИ, общественные деятели, которые позиционируют себя как друзья Азербайджана", - уточнил политолог.

Он добавил, что даже представить себе не может, чтобы Турция пошла на шаг, который может быть хоть как-то потенциально направлен против интересов Азербайджана.

"Это (открытие границ) исключено, учитывая то обстоятельство, что Эрдоган - фигура политическая, т.е. он полностью зависит от своих избирателей и очень бережно относится к их мнению. К тому же не все в Турции разделяют его взгляды и являются его сторонниками, поэтому как внешняя, так и внутренняя политика Турции рассчитана на то, чтобы укрепить и расширить электорат", - сказал эксперт.

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