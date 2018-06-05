Грузинский эксперт: Будущее региона - за многосторонними форматами сотрудничества

Трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция чрезвычайно важен, потому что в результате синергии усилий трёх сторон можно добиться гораздо большего, чем по отдельности.

Об этом сказал Trend во вторник грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя итоги трёхсторонней конференции в Тбилиси, передает Day.Az.

Напомним, что сегодня в Тбилиси состоялась международная конференция на тему "Азербайджан-Грузия-Турция: глобальные и региональные детерминанты трехстороннего сотрудничества". Мероприятие было организовано совместно Центром стратегических исследований (SAM) при Президенте Азербайджанкой Республики, Грузинским фондом международных и стратегических исследований (Фонд Рондели) и Центром стратегических исследований министерства иностранных дел (ЦСИ МИД) Турции.

На конференции выступили эксперты Фонда Рондели Зураб Баташвили, Валерий Чечелашвили, руководитель фонда Екатерина Метревели, советник президента Грузии по внешней политике Тенгиз Пхаладзе, руководитель SAM Фархад Мамедов, эксперты SAM Фуад Чирагов и Джавид Велиев, эксперт ЦСИ МИД Турции Октай Танрысевер и другие.

По словам Васадзе, все выступавшие сошлись во мнении, что трёхсторонний формат ограничивается не только имеющимися проектами, а охватывает будущее регионального и международного сотрудничества.

"Это не про сотрудничество между Грузией, Азербайджаном и Турцией, это не про дороги и проекты. Трехсторонний формат - это про наше будущее, про сотрудничество Запада и Востока, про новые возможности в развитии и безопасности", - приводит слова Пхаладзе грузинский эксперт.

В свою очередь, эксперт SAM Джавид Велиев, по словам Васадзе, подчеркнул, что сегодня трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция успешно трансформируется и дополняется новыми четырехсторонними форматами с Ираном и Казахстаном.

"Эти форматы не являются конкурентами формата Иран-Азербайджан-Россия, они дополняют друг друга. А все вместе являются частью большого китайского проекта "Один пояс - один путь", который поддерживается и Европой, и США", - отметил Велиев.

Васадзе обратил внимание, что сейчас у Азербайджана очень динамично развиваются отношения с Казахстаном, Узбекистаном и другими странами региона.

"Через наши страны в Европу могут пойти не только нефть и газ. Это будут и поставки пшеницы из Казахстана, и поставки хлопка из Узбекистана в Евросоюз", - отметил грузинский эксперт.

К тому же, как отметил Васадзе, если удастся договориться по разделу Каспийского моря, тогда к тем 10 миллиардам кубометров газа, которые планируется поставлять благодаря проекту "Южный газовый коридор", добавятся ещё большие объёмы.

По его словам, есть перспективы присоединения к данному формату и России посредством торгового коридора Север-Юг, к чему, по его словам, с некоторым скептицизмом отнеслись грузинские эксперты.

"Я, конечно, согласен, что для Ирана трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция никак не является конкурирующим, более того - он является важным элементом для транспортной коммуникации Иран-Азербайджан. Однако крайне сомнительно, что России, которая считает каждый баррель нефти, может понравиться трехсторонний формат и тем более что когда-нибудь Россия сможет к нему присоединиться," - привёл Васадзе слова Валерия Чечелашвили, эксперта Фонда Рондели.

В свою очередь, Зураб Баташвили отметил, что Турция поддерживает Грузию и Азербайджан, а Грузия и Азербайджан поддерживают Турцию.

"Мы взаимозависимы, а региональные проекты с участием наших стран не просто соединяют страны и народы, они объединяют цивилизации и строят новый мир. Нашему региону нужны не войны и конфликты, нам необходимо сотрудничество и кооперация", - сказал Баташвили.

Васадзе добавил, что, помимо простого сотрудничества, нужно стратегическое развитие экономик трех стран.

"Необходимо вывести этот проект на гораздо более высокий уровень: гармонизация экономик, открытость наших экономик друг для друга, инвестиции и т.д. Чечелашвили привел в пример страны Вышеградской четверки, которые гармонизировали свои экономики и вместе стали членами Европейского союза", - сказал эксперт.

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