Завершилась дипмиссия посла Сербии в Азербайджане

6 июня 2018 17:46

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Азербайджане Небойша Родича в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией и политическим диалогом на высоком уровне.

Глава МИД Азербайджана высоко оценил усилия Родича по развитию дружественных отношений и отношений стратегического партнерства между двумя странами и особо отметил интенсивные визиты глав государства и правительства Сербии, других официальных лиц и делегации парламента Сербии в период его деятельности в качества посла.

Посол выразил благодарность за оказанную ему поддержку в период дипломатической деятельности и подчеркнул, что не жалел усилий для развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

Мамедъяров пожелал Родичу успехов в дальнейшей деятельности.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az