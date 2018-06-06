Завершилась дипмиссия посла Сербии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Азербайджане Небойша Родича в связи с завершением его дипломатической миссии.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи было выражено удовлетворение текущим уровнем развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией и политическим диалогом на высоком уровне.

Глава МИД Азербайджана высоко оценил усилия Родича по развитию дружественных отношений и отношений стратегического партнерства между двумя странами и особо отметил интенсивные визиты глав государства и правительства Сербии, других официальных лиц и делегации парламента Сербии в период его деятельности в качества посла.



Посол выразил благодарность за оказанную ему поддержку в период дипломатической деятельности и подчеркнул, что не жалел усилий для развития сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

Мамедъяров пожелал Родичу успехов в дальнейшей деятельности.

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