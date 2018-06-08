Закир Гасанов на заседании НАТО в Брюсселе - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу принял участие в заседании НАТО в Брюсселе, организованном на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи была обсуждена политическая ситуация и безопасность в Афганистане, будущее миссии, продолжение финансовой поддержки, требуемой для содержания сил безопасности после 2020-го года и другие вопросы.

Выступая на заседании, генерал-полковник Закир Гасанов всесторонне проинформировал участников о поддержке, оказываемой Афганистану со стороны Азербайджана.

Министр обороны отметил, что Азербайджан и впредь будет поддерживать усилия международного сообщества, направленные на восстановление мира и стабильности в Афганистане.

Следует отметить, что миротворческий контингент, состоящий из 120 азербайджанских военнослужащих, принимает участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Азербайджан также продолжает вносить вклад в миссию НАТО посредством мультимодального транзита, обучения и оказания финансовой поддержки Фонду доверия Афганской Национальной Армии.