В Турции начался период более уверенного движения правящей партии к своим политическим целям - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Братская Турция смогла успешно провести самый критический и спорный избирательный процесс в истории своей государственности и демократии.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı xəbər Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, не так просто как изменить форму управления государством, создать институт президентства, выбрать парламент, так и провести этот сложный процесс, обеспечив участие всех политических сил при равных возможностях конкуренции, не нанося при этом ущерба демократическим избирательным стандартам, не ограничивая права и свободы человека.

"Эрдоган смог объединить внутри демократического процесса во имя интересов государственности решающую часть политических сил и общества с различной идеологией. Признание результатов выборов обществом и политическими силами объясняется соответствием этих результатов интересам государственности и политических сил. В Турции начался период более уверенного движения правящей партии при поддержке общества к своим давним политическим целям", - сказал эксперт.

Гулиев также высоко оценил то, что Президент Ильхам Алиев первым поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Поздравление Эрдогана со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева является фактом глубоких региональных и глобальных посланий. Этот факт также подтверждает, что совместные проекты двух братских стран являются потенциально успешными проектами. Еще раз нашло свое подтверждение, что эти проекты позитивно влияют на решающие внутриполитические процессы в обеих странах", - добавил Гулиев.

Эксперт отметил, что Турция показала миру пример прозрачных и демократических выборов.

"Демонстрация такого рода примеров в нынешних сложных международных условиях может быть по силам лишь незначительной части государств", - сказал Гулиев.

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