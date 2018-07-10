Эксперт: Послания Президента Ильхама Алиева, направляемые общественности страны и международным кругам, имеют исключительное влияние

Заседания правительства, проводимые под председательством Президента Ильхама Алиева, - весомая платформа с точки зрения сравнения развивающегося Азербайджана и загнивающей Армении.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az.

"Несмотря на то, что заседания Кабмина, проводимые под председательством Президента Ильхама Алиева, стали традиционными, мы слышим новые факты, мысли и анализ всех направлений внутренней и внешней политики государства. Этим объясняется большой общественный и международный интерес к таким совещаниям. Выступления Президента Азербайджана, безусловно, являются источником полноценной информации для всех заинтересованных кругов по всем указанным направлениям. Послания, которые Президент Азербайджана направляет общественности страны и международным кругам, оказывают исключительное влияние и имеют историческое значение. Из материалов заседания люди могут получать необходимую информацию о нынешнем состоянии экономики, основных тенденциях развития страны. На заседании Президент Азербайджана точно и убедительно преподносит основные политико-экономические реалии страны, ее потенциал, свои взгляды на региональную и мировую политику. Именно эта презентация играет решающую роль в формировании объективной политики государств мира в отношении Азербайджана. Если учесть, что наряду с объективным мнением об Азербайджане в мире существуют и предвзятые и двойные стандарты, то в этом контексте выступление Президента Азербайджана превращается в серьезный фактор", - сказал Гулиев.

Эксперт добавил, что не менее важным вопросом является точное воспроизведение всех параметров официальной политики Президента по карабахской проблеме и сравнение сегодняшних реалий Азербайджана и Армении, потенциальных возможностей, которыми они обладают.

"Миру очень интересно услышать от Президента Азербайджана, что Армения попала в такое тяжелое и нестабильное положение именно в результате своей захватнической политики. Слова Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан проводит целенаправленную политику по изоляции Армении, перечисление им условий прекращения этой политики обладают исключительной силой влияния, чтобы подвести мировое сообщество к более объективной позиции по решению карабахской проблемы. Заседания правительства Азербайджана - очень значимая платформа с точки зрения сравнения развивающегося Азербайджана с захватнической Арменией, загнивающей в условиях коррупции и политического кризиса", - сказал Гулиев.

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