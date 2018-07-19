США во второй раз дали Армении от ворот поворот - ДЕТАЛИ

Сразу после "бархатной революции" армянская диаспора США начала с удвоенной активностью клянчить деньги у Штатов, пытаясь смягчить американцев рассказами о демократии и народном премьере.

Комиссия Ай Дата обратилась с соответствующим письмом к госсекретарю США с просьбой о повышении финансирования и возвращения Армении в программу "Вызовы тысячелетия". Напомним, что новоназначенный госсекретарь США Майк Помпео в ответном письме в Комиссию Ай Дата 17 мая поприветствовал "революцию" и пообещал обсудить возможность предоставления Армении финансовой помощи по программе "Вызовы тысячелетия", в то же время подчеркнув, что корпорация не имеет официального процесса, который в ускоренном порядке мог бы обсудить подобные программы.

"Мы надеемся, что правительство Армении в этом году зафиксирует прогресс в вопросе соответствия критериям программ корпорации "Вызовы тысячелетия", и совет директоров рассмотрит вопрос о включении Армении в этот проект", - сказал Помпео, таким образом дав понять, что в ближайшее время рассчитывать на грант в 140 млн. Армении не стоит.

Еще более конкретно высказался в среду, отвечая на вопросы журналистов, посол США в Армении Ричард Миллс.

На вопрос, возможны ли крупные американские инвестиции в экономику Армении сегодня, когда руководство страны ведет серьезную борьбу с коррупцией, Миллс ответил: "Проводимые кабинетом министров работы по борьбе с коррупцией, обеспечению равных правил игры, конечно, приветствуются американскими инвесторами. Но думаю, пока рано говорить о новых крупных инвестициях и о начале данного процесса".

По словам дипломата, американские инвесторы также следят за тем, какой ход дает правительство Армении проблемам местных и зарубежных, в том числе американских предпринимателей. "Инвесторы также следят за ходом процессов, происходящих вокруг "Лидиан Армения"", - заметил посол США.

Последнее замечание особенно примечательно. Дело в том, что проблема, возникшая вокруг Амулсарского золоторудного месторождения, расположенного вблизи курорта Дилижан, продолжает трясти Армению. Разрабатывающая месторождение компания "Лидиан Армения", зарегистрированная в Армении в 2005 году, с того времени инвестировала в страну 400 миллионов долларов США, из которых 320 - в 2017-18 годах. Еще 100 миллионов долларов компания обещает инвестировать до конца года. Между тем, добыча золота наносит урон экологии и фактически уничтожает известный курорт, в связи с чем после "бархатной революции" местное население, не смевшее подать голос прежде, бунтует, не давая компании нормально работать и требуя свернуть добычу.

Ожидалось, что митинговая тактика и тут сработает - компания уйдет сама, либо премьер прикажет ей это сделать. Однако Никол Пашинян этого не сделал, а, наоборот, обвинил протестующих в саботаже.

Мог ли он поступить иначе, при том, что золотодобыча действительно изуродовала Дилижан и вредит его экологии? Конечно, нет. Потому что для того, чтобы рассчитывать на иностранные инвестиции, Армении придется доказать, что она способна их защитить, в том числе от своего народа.

Именно на это тонко намекнул посол США, упомянув ситуацию вокруг Амулсара. И теперь Пашиняну придется разрываться между обещаниями армянам и обязательствами перед зарубежными партнерами. Первым придется пожертвовать, иначе денег не будет.

Зульфугар Ибрагимов