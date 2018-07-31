Пашинян готовит антироссийский бунт через Facebook - ФОТО

Как уже неоднократно замечено, соцсети выбраны новым правительством Армении в качестве основного оружия выполнения своих решений и достижения целей. В соцсетях, а не в СМИ, распространяется официальная информация, пользователи Facebook, а не читатели информационных сайтов первыми узнают о тех или иных решениях "ревкома" на Баграмяна 26.

Соцсети же стали основным плацдармом антироссийской истерии и конкретно организации кампании по выдворению из Армении российской военной базы.

Как пишет eadaily.com, в армянском сегменте социальной сети Facebook со вчерашнего дня активнейшим образом тиражируется страница, содержащая призыв "вывести 102-ю военную базу из Армении", авторы которой считают, что "российская 102-я военная база не обеспечивает интересы Армении и должна быть выведена с территории республики".

На странице в сети Facebook делается попытка отождествить военную базу с образом осужденного Валерия Пермякова, который в январе 2015 года жестоко расправился с семьей местных жителей. Также размещаются издевательские карикатуры на российского президента Владимира Путина.

Особенно интересно то, что тиражированием указанной страницы и записи на ней занимаются: давний сотрудник фонда Сороса в Армении, недавно перешедший на работу в правительство Армении, Даниэл Ионисян (координирует процесс реформирования Избирательного кодекса в составе комиссии во главе с первым вице-премьером Армении Араратом Мирзояном) и бывший спикер Арарата Мирзояна, активный пропагандист прав ЛГБТ Карпис Пашоян, отмечает eadaily.com.

Издание также отмечает, что сам Арарат Мирзоян тоже имеет богатый опыт работы на американцев. В частности, в 2012-2013 года он являлся координатором программы так называемого "Международного фонда избирательных систем" (IFES) - по сути, структуры Госдепартамента и ЦРУ США, по лекалам и рекомендациям которого, вне всяких сомнений, и будет "реформирована" избирательная система республики.

Еще один интересный факт: финансируемый фондом Сороса и координируемый Ионисяном сайт Sut.am недавно затронул вопрос поставок российского оружия в Армению, назвав его "морально устаревшим". Симптоматично, что по прошествии недели после выпуска указанной дезинформации, министерство обороны Армении так и не прокомментировало ее.

Но и это еще не все факты связей новых властей Армении с фондом Сороса. Как ранее сообщали армянские СМИ, новоназначенный руководитель Специальной Следственной службы Сасун Хачатрян и председатель совета директоров Фонда Сороса в Армении Давид Хачатрян являются родными братьями.

Не было сомнений, что одной из первых мишеней пришедших к власти в Армении антироссийских сил станет база в Гюмри. Открыто выступить против нее Никол Пашинян не может. И потому готовит бунт против базы в соцсетях.

Думается, способ спрятаться за Facebook, выбранный новыми властями Армении, не поможет им оправдаться перед Москвой. А оправдываться обязательно придется.

Зульфугар Ибрагимов