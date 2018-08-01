Призвавшая к миру с Азербайджаном армянка подверглась атаке

Заявления члена Армянского национального конгресса Зои Тадевосян, сделанные ею на пресс-конференции во вторник, вызвали в Армении бурю недовольства. Но настоящая истерика разразилась на оккупированных территориях Азербайджана. Сепаратистский режим, думается, разволновался, услышав подобные высказывания от представительницы партии, лидер которой, Левон Тер-Петросян, известен своим "вольнодумием" в вопросе карабахского урегулирования. Последний еще с середины 90-х выступает за возвращение Азербайджану оккупированных районов вокруг НК, считая это единственным путем спасения Армении. По этой причине он был свергнут с президентского поста и подвергнут анафеме.

Долгие годы идеи Тер-Петросяна считались ересью и мало кто решился бы произнести что-то подобное вслух. Общественное мнение питалось только ультра-националистическими лозунгами и нацистской идеологией, внедряемой в умы почившим ныне "карабахским кланом".

Учитывая это, многие в Армении и в оккупированном Карабахе заерзали, обеспокоисшись фактом столь открытого высказывания мыслей, полностью противоположных тем, на которых растет уже второе поколение армян, и пошли в атаку на Тадевосян.

Напомним, что Тадевосян заявила, что окружающие НК районы не являются армянскими и должны быть возвращены. "Их называют освобожденными по нашему определению. По сути, вы хорошо знаете, это захваченные территории... Занятые территории - это территории Азербайджана", - сказала она.

Представитель сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян разразился тирадой, смешав Зою Тадевосян с грязью, назвав предательницей национальных интересов и "представительницей администрации президента Азербайджана". Белиберду, касающуюся якобы угрозы всему армянству в случае возвращения Азербайджану 7 районов и тому подобного, опускаем. "Таким людям должно быть стыдно выходить на улицу", - закончил свою, почти

Как тут не вспомнить знаменитую фразу из кинокомедии: "Дзер нманнерэ хайтаракумен Республикан! Такие, как вы, позорят республику!"...

Участившимися и пугающе открытыми высказываниями о территориальных уступках обеспокоен и другой "деятель" сепаратистского режима, Аршавир Гарамян. На своей странице в Facebook он взволнованно заметил, что в Армении в последнее время активизировались различные политические деятели, политологи, пользователи соцсетей, выступающие с заявлениями о территориальных уступках. В случае продолжения подобных "незаконных заявлений" он призвал жителей Карабаха "выйти на улицы и проявить волю и отношение к этому опасному процессу".

Обеспокоенность националистов и сторонников хунты не случайна. Высказывания представительницы АНК не рассматриваются как частный случай или случайность, а увязываются с недавней встречей премьера Никола Пашиняна с лидером конгресса Левоном Тер-Петросяном, прошедшей по инициативе последнего. Многие так и продолжают считать, что основной темой обсуждений были не события в стране, а Карабах. А учитывая, что Пашинян пришел в политику как ученик Тер-Петросяна, этот факт не может не тревожить националистов.

В этом контексте пресс-конференция Зои Тадевосян приобретает особое звучание.

Хотелось бы надеяться, что это действительно так.

Зульфугар Ибрагимов