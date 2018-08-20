Посол России в Азербайджане сделал важное заявление по карабахскому конфликту
20 августа 2018 11:41 467
Россия готова продолжить содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Наша цель - оказать сторонам конфликта всяческую помощь, чтобы они смогли договориться между собой. То, что будет приемлемо для сторон конфликта, будет приемлемо и для нас", - сказал Бочарников.
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