Азербайджан и Россия работают над организацией межрегионального форума и заседания межправкомиссии
20 августа 2018 11:43 129
Азербайджан и Россия работают над организацией форума межрегионального сотрудничества, а также проведением очередного заседания межправительственной комиссии. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В повестке дня на сегодняшний день находится организация форума межрегионального сотрудничества, а также проведение очередного заседания межправительственной комиссии", - сказал Бочарников.
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