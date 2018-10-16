Саммит Франкофонии был использован Ереваном в антироссийских целях

В последнее время армянская сторона предпринимает ряд очевидных шагов, которые свидетельствуют об антироссийской, прозападной направленности идей нынешней армянской власти.

Об этом сказал в беседе с Day.AZ азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, комментируя антироссийские "нотки" прошедшего в Ереване саммита Франкофонии.

По мнению политолога, саммит был полностью использован армянской стороной для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность по отношению к Западу.

"Следует принять во внимание, что на саммите в Ереване была принята резолюция, которая носила исключительно антироссийский характер - речь о резолюции, посвященной проблемам конфликтов на постсоветском пространстве. В тексте документа очевидно прослеживалось желание осудить действия российской стороны. Кроме того были проведены разносторонние встречи, на которых премьер-министр Никол Пашинян высказывался в поддержку политических сил стран, которые проводят активную антироссийскую политику. В частности, речь идет о взаимоотношениях с Косово", - сказал политолог.

Велизаде заметил, что армянская политика глубоко противоречива. Так, Пашинян встречается с лидером Косово, официально не признавая это образование в качестве независимой страны. То есть, на словах Ереван говорит одно, а поступает совершенно противоположным образом.

"Возьмем хотя бы такой пример - говоря о Нагорном Карабахе как о некоем государственном образовании, Армения в то же время не спешит признавать его "независимость". Встречаясь с лидером Косово, но не признавая его государством, Никол Пашинян демонстрирует противоречивую политику. Это говорит о том, что Армения вынуждена действовать в рамках политики, которая не соответствует ее истинным желаниям", - заключил Ильгар Велизаде.

Тарана Мустафаева