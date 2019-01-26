"Независимая газета": Отсутствие времени у Путина на Пашиняна - плохая новость для Еревана

Есть определенные причины полагать, что отношения между Москвой и Ереваном не совсем безоблачны.

Об этом пишет российская "Независимая газета", анализируя визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву.

Напомним, что Пашинян находится в российской столице в связи с начинающимся председательством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Накануне он выступил с речью в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Российская сторона, по словам осведомленного источника "НГ", все еще не в достаточной степени доверяет новым властям Армении. Некоторые заявления, в частности, о попытках наладить военно-торговые отношения с Китаем или Швецией, конечно, не остались незамеченными в Москве. Не могли повысить степень доверия и проверки хозяйствующих субъектов, принадлежащих РФ. Не говоря об уголовных делах против бывших чиновников, в той или иной степени связанных с российскими политическими или бизнес-кругами. Наиболее важное из них - остающийся в заключении второй президент Роберт Кочарян, кому молва приписывает личную дружбу с Путиным, пишет "НГ", добавляя, что встречные претензии к стратегическому партнеру есть и у Еревана.

На таком фоне отсутствие в программе визита Пашиняна в Москву переговоров с Путиным приобретает тревожный оттенок. Особенно в восприятии армянского общества, уже начавшего задаваться вопросом о причинах по меньшей мере неулучшения качества жизни после революции.

Заметную роль в подпитке скептического отношения к армянскому лидеру играет правившая Республиканская партия, потерявшая места в исполнительной власти, не прошедшая в парламент, но сохранившая под контролем ряд СМИ. Каждое действие премьера, каждое слово, каждая встреча отслеживается скрупулезно и сопровождается выводами и предположениями различной степени тенденциозности. В последние дни тема номер один - неформальная встреча Никола Пашиняна в Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет "Независимая газета".

Складывающаяся обстановка не без подачи бывших властей и приближенных к ним экспертов способствует распространению слухов вокруг Нагорного Карабаха о том, что участившиеся контакты между Баку и Ереваном связаны с готовящимся изменением статус-кво.

С учетом описанных "декораций" дефицит времени Владимира Путина по пятницам - не самое приятное сообщение для Никола Пашиняна, которое оппонентами на родине будет "расшифровано" с удвоенной критикой в его адрес, заключает автор статьи.