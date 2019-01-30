Пашинян раздает посты сторонникам мира с Азербайджаном?

Бывший пресс-секретарь МИД, экс-член правления партии "Армянский национальный конгресс" Владимир Карапетян назначен пресс-секретарем премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад получил предложение от премьера возглавить его пресс-службу. Сказать, что это было неожиданностью, значит ничего не сказать. Я принял предложение, после обсуждений с моими соратниками в офисе Конгресса. Излишне говорить, что они поддержали меня и выразили полное содействие", - цитируют Карапетяна армянские СМИ.

Отметив, что в связи с переходом на госслужбу приостановил свою партийную деятельность, новый пресс-секретарь Пашиняна признался, что для него это большая честь.

На сайте правительства Армении информация о назначении Карапетяна была размещена через несколько часов после публикации Карапетяна.

Назначение соратника Левона Тер-Петросяна на этот пост вызвало недовольство у националистов и радикалов. Политолог Айк Мартиросян, например, расценил это как "пощечину обществу".

"Примкнув к Армянскому национальному конгрессу, Карапетян стал одним из самых преданных, рьяных соратников и единомышленников Тер-Петросяна. До сих пор Карапетян остается носителем и защитником почти всех политических идей Л. Тер-Петросяна: сдача территорий, установление добрососедских отношений с Азербайджаном, перемещение на второй план прошлого в армяно-турецких отношениях и др. Доверить такому ярому знаменосцу тер-петросяновских идей обязанности представлять премьер-министра и правительство означает, что новая власть не только не чурается ассоциирования с тер-петросяновскими идеями, но и готова предоставить людям с подобными взглядами высокие государственные должности. Это сильнейший удар по революции, которая принадлежит народу. Подобное назначение - неприкрытый и явный сигнал о том, что власти не избегают сильной ассоциации с тер-петросяновским крылом, это их абсолютно не смущает и они считают, что назначение людей с подобными взглядами на высокие должности в правительстве для них вообще не проблема", - написал политолог в своем Facebook.

Что ж, судя по реакции, Никол Пашинян не ошибся в своем выборе. Чем больше в новой верхушке власти будет сторонников "тер-петросяновского крыла", тем больше надежд на возвращение мира в регион и превращение Армении в нормального члена мирового сообщества.

Султан Керим