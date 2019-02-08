Азербайджан и Иран расширят военное сотрудничество

Есть надежда на еще большее развитие военного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Иран считает Азербайджан свои другом и братом.

"Сотрудничество в военной сфере находится на высоком уровне. В связи с военным сотрудничеством Азербайджана и Ирана стоит особо отметить визит в Азербайджан начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Хусейна Багери. Этот визит свидетельствует о высоком уровне сотрудничества в военной сфере между двумя странами", - сказал Джахангирзаде.

Напомним, что начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хусейн Багери 16-17 января находился с визитом в Азербайджане.