История с оскорблением в репризе проармянским шоу Comedy Woman памяти Героя Советского Союза генерала Карбышева получила продолжение. Неприятный инцидент вроде бы был исчерпан и о нем начали забывать, но участницы низкопробного шоу, выходящего на проармянском ТНТ, видимо, решили, что последнее слово должно остаться за ними.

Как пишет "Рамблер.ру", агент актрисы Натальи Медведевой заявила, что герой СССР, генерал Карбышев не мог погибнуть от холода, поскольку в день его казни на улице стояла плюсовая температура.

"Мне звонил один немец из Германии, возмущенный травлей Наташи в интернете, он провел свои исследования, поднял архивы, готов все отсканировать и прислать, что вообще в тот день погода на улице была два градуса плюс", - сказала Ольга Каткова, агент Медведевой, передает РЕН ТВ.

В этот момент невольно вспоминается определение, данное клоунессам ТНТ режиссером Никитой Михалковым, назвавшего их овцами. Они и есть овцы. Девушки так и не поняли, за что подверглись критике, и считают, что приведенные аргументы могут служить им оправданием.

Вот как звучал диалог, прошедший в одном из выпусков передачи в 2013 году и недавно попавшийся на глаза пользователям соцсетей:

"Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал?"

"Нет, это замерзший дух генерала Карбышева! Он подошел к тебе сзади и приобнял... Ух!".

Ранее Наталья Медведева уже приносила свои извинения, оправдываясь тем, что не знала, что генерал Карбышев - не выдуманный персонаж. Что, конечно, характеризует актрису соответствующим образом. Но виновата не она, а авторы текста, составители контента, продюсеры и режиссеры. И все это уже признали, переведя огонь с Медведевой на само шоу и ТНТ. И вдруг представитель актрисы вздумала качать права и представлять какие-то материалы, доказывающие, что героя-генерала не замораживали, так как была плюсовая температура. То есть всяческая моральная ответственность с шоу и лично Натальи Медведевой автоматически снимается.

Но дело то было не в том, как погиб Карбышев, а в том, что в третьесортном клоунском шоу позволяют себе ради дешевого "хаха" оскорблять святые понятия.

Кстати, услуги немца из Германии для спасения чести Comedy Woman не требуются. Девушки могли обратиться и к своим, российским историкам.

Как ранее отмечал в интервью Day.Az историк Олег Кузнецов, причина смерти героя действительно была другой:

"Как историк, должен уточнить, что обстоятельства смерти генерала Карбышева, известные всем советским людям по статьям в газетах и кино, были несколько иными. Охранники концлагеря, куда с очередным этапом прибыл генерал, во время санитарной обработки размозжили ему голову кувалдой, а не превращали его в глыбу льда, что было в то время установлено сотрудниками следственной комиссии по расследованию преступлений гитлеровцев на оккупированных территориях и представлено как одно из доказательств обвинения на Нюрнбергском процессе. Всем известная версия гибели генерала Карбышева появилась на свет только в 1975 году.

Однако способ, которым был убит герой, никак не может рассматриваться как оправдание клоунов и клоунесс с ТНТ, потому что генерал Карбышев действительно был очень нравственно сильным и духовно стойким человеком, которого не смогли склонить к предательству ни пытки, ни почести гитлеровцев за четыре года пребывания в плену. Именно поэтому в феврале 1945 года, за 30 лет до появления книжно-киношной версии, ему было присвоено звание Героя Советского Союза, так как его солдатская верность Родине ни у кого не вызывала сомнения".

Отметим, что после поднявшегося скандала была проведена психологическая экспертиза шоу Сomedy Woman, которая показала, что артистки называют зрителям антисоциальные смыслы и ценности. Как отмечает РИА Новости, эксперты пришли к выводу, что шоу - это "психологическая диверсия", направленная на разрушение традиционных российских ценностей. Кроме того, они обнаружили в скетчах скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру.

Зульфугар Ибрагимов