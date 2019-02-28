Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает вводить в заблуждение армянскую общественность и диаспору. Находясь с визитом в Иране, он встретился с местной армянской общиной, которой поведал о своих планах в карабахском урегулировании.

По большому счету, никаких планов у Пашиняна нет и быть не может. Он уже продемонстрировал, что не способен ничего решать в карабахском вопросе, так как целиком и полностью зависит от подходов к теме националистов. Попытки сделать шаг навстречу мирному процессу уже чуть не стоили ему полной потери "народной любви".

"Одной из приоритетных задач правительства Армении является повышение уровня субъектности Карабаха в переговорах", - сказал Пашинян, утверждая, что должна состояться встреча с Президентом Азербайджана "без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата". То есть премьер Армении постарался заранее, чтобы не было невыгодных ему слухов, донести до армянства, что идет на встречу только для обсуждения подключения к переговорам сепаратистов и никаких других вопросов на повестке нет. Он только забыл уточнить для своих слушателей, что это его собственная, личная мечта, которую азербайджанская сторона не разделяет и обсуждать с Ереваном подключение Карабаха не собирается.

Очень примечательно в этом плане сделанное недавно главой Армянского национального конгресса Левоном Тер-Петросяном заявление, в котором тот отрекся от роли гуру Никола. Он также отрекся от своей прежней позиции относительно урегулирования карабахского конфликта "территории в обмен на мир" и заявил, что никогда ничего такого не говорил. Более того, заявлено, что АНК скоро прекратит существование и сольется с "Гражданским договором" Пашиняна.

Все это действительно очень занятно. И вот почему.

Как известно, Тер-Петросян был свергнут карабахским кланом за свою миролюбивую позицию. Все эти годы он продолжал придерживаться того мнения, что Армении придется поступиться территориями, пока еще не все потеряно. В декабре 2016 года, выступая на съезде Армянского национального конгресса, он заявил: "Не извлекши уроки из горького опыта прошедших 18 лет, режим решил продолжать пресловутую политику вечного противостояния с Азербайджаном и Турцией, которая за этот короткий промежуток времени уже привела к большим экономическим, социальным, демографическим и морально-психологическим разрушениям в Армении и Карабахе. Это означает по меньшей мере еще 18 лет подвергаться этим разрушениям, пока от Армении и Карабаха ничего не останется, и проблема сама собой потеряет свою актуальность".

На том съезде Тер-Петросян выдвинул предвыборным лозунгом АНК "Мир, Примирение, Добрососедство" и подчеркнул, что только мир с соседями может спасти нацию, для которой "единственным объектом радости и гордости сегодня является Генрих Мхитарян".

Думается, именно этот лозунг и стоил ему провала на выборах. Армянское общество слишком зомбировано пропагандой, чтобы воспринять эту простую истину - будущее Армении целиком и полностью зависит от мира с соседним Азербайджаном.

Николу Пашиняну удалось избежать карабахской темы в дни апрельского переворота - возбужденным анархией и возможностью безнаказанно побезобразничать гражданам было не до Карабаха. Он пытался избегать этой опасной для него темы и потом, но не вышло. А когда понял, что конструктивизм в позиции Армении в переговорах может стоить ему с таким трудом вырванной у прежнего режима власти, решил завести переговоры в тупик, чтобы получить фору.

Сегодня Тер-Петросян отрекся от своих прежних взглядов ради сохранения власти Николом Пашиняном, которого соратничество с ним сильно компрометировало в глазах зомбированных масс.

Что ж, флаг националистам в руки. Только за последствия такой глупости для Армении все равно спросят не с них, а с плохого политика Пашиняна.

Зульфугар Ибрагимов