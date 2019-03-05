Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в Брюсселе. Он уже вовсю выступает и проводит встречи, посвящая львиную долю своего времени критике Азербайджана и обвинениям в адрес нашей страны. Но главной целью его поездки является, вообще-то, не клевета на Баку, а доклад европейцам о том, что сделала Армения в рамках соглашения с ЕС.

Правительство не реализовало ни одной реформы, которая должна была быть осуществлена в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС, заявил накануне журналистам вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

Он заметил, что еще в декабре прошлого года правительство должно было утвердить решением Кабмина последовательность действий, вытекающих из программы сотрудничества Армения - ЕС. "Сегодня уже 4 марта, а программы нет", - цитирует news.am.

Ашотян возмущен отсутствием европейских инвестиций, а также замедлением процесса ратификации соглашения Армения - ЕС. Также уже не упоминаются и сроки вокруг диалога о либерализации виз. "Если раньше должностные лица ЕС вокруг этого вопроса упоминали определенные предварительные сроки, то, судя по последним заявлениям, и еврокомиссар Йоханнес Хан, и посол Свитальский отказываются называть конкретные сроки. И если раньше говорилось о 2020 годе, то сейчас никакие сроки не упоминаются", - отметил республиканец.

Отметим, что история взаимоотношений Еревана с ЕС не такие уж простые. Вторая попытка заключения соглашения завершилась его подписанием в 2017 году. Первая попытка, как, наверное, все помнят, провалилась в 2013 году после неожиданного решения Армении вступить в ЕАЭС.

После апрельского переворота Ереван практически забросил европейское направление, то есть перестал уделять внимание "второму стулу", в то же время от него не отказываясь. Пашинян считает, что раз уж получилось у Саргсяна, у него получится и подавно. Но реальность такова, что под "новой" Арменией уже качаются оба стула.

Султан Керим