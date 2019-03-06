Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев обратился к вынужденным переселенцам, добровольно желающим переехать в Агдамский район.

Председатель Госкомитета сказал Report, что добровольно желающие переехать в Агдамский район вынужденные переселенцы будут размещены в домах, построенных за счет государства, передает Day.Az.

На это предложение Р.Рзаева на месте отреагировал вынужденный переселенец из Агдамского района Агамирзоев Кямаледдин Абдулгусейн оглу 1992 г.р., размещенный в общежитии в Наримановском районе Баку, и сказал, что принимает предложение.

Председатель комитета записал имя, фамилию и контактный номер вынужденного переселенца и сказал, что в ближайшее время свяжется с ним, и что он будет обеспечен домом, который построят в соответствии с современными стандартами на неоккупированной территории Агдамского района.