Желающих переехать в Агдам вынужденных переселенцев обеспечат домом
Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев обратился к вынужденным переселенцам, добровольно желающим переехать в Агдамский район.
Председатель Госкомитета сказал Report, что добровольно желающие переехать в Агдамский район вынужденные переселенцы будут размещены в домах, построенных за счет государства, передает Day.Az.
На это предложение Р.Рзаева на месте отреагировал вынужденный переселенец из Агдамского района Агамирзоев Кямаледдин Абдулгусейн оглу 1992 г.р., размещенный в общежитии в Наримановском районе Баку, и сказал, что принимает предложение.
Председатель комитета записал имя, фамилию и контактный номер вынужденного переселенца и сказал, что в ближайшее время свяжется с ним, и что он будет обеспечен домом, который построят в соответствии с современными стандартами на неоккупированной территории Агдамского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!