Интересные личности попадаются в эфире программ "Время покажет" на Первом или "Место встречи" на НТВ.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на natroix.ru.

В последнее время среди приглашенных экспертов можно заметить своеобразного, экспрессивного товарища по имени Араик Степанян. Он неизменно восседает на той части скамеек, где располагаются прокремлевские политологи. И он, не жалея душевных сил и голосовых связок, выступает сольно и вступает в дискуссии с оппонентами по студии.

В советское время братья Степанян находились во всесоюзном розыске после нападения на воинскую часть с целью захвата оружия. Тогда погибло несколько военнослужащих, но при этом боевиков удалось блокировать. Застрявших в кольце Араика и Баграта выручил третий из Степанянов по имени Гагик. Он умудрился проехать через оцепление на "Скорой помощи" и благополучно выехать обратно с братьями и арсеналом оружия.

На совести Степанянов были и другие нападения на солдат и мирное население в карабахской местности. Гагик, в конце концов, погиб в бою с азербайджанцами, о судьбе Баграта ничего толком неизвестно, а Араик перебрался с Южного Кавказа на север, а именно - в город на Неве, где неплохо обустроился, стал политологом и "ярым патриотом русского народа". Ну что тут скажешь, в жизни бывает всякое, и примеров тому масса.

А вообще российских политологов армянского происхождения на российском ТВ перебор.

Достаточно вспомнить хотя бы Семена Багдасарова и Каринэ Геворгян.

Вполне в эту когорту вписывается и такой колоритный товарищ, как Араик Степанян. Он высказывается по многим животрепещущим вопросам современной политики не только на Первом канале и НТВ, но и на "полуоппозиционном" РБК.