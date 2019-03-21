Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего визита в Аргентину встретился с министром иностранных дел и культа этой страны Хорхе Фори. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр Эльмар Мамедъяров, поздравив своего коллегу за успешное проведение Конференции высокого уровня ООН по сотрудничеству Юг-Юг в Буэнос-Айресе, подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение сотрудничеству в рамках этой платформы. Министр Мамедъяров отметил, что развивающиеся страны сталкиваются с аналогичными проблемами развития, и поэтому эта платформа вносит вклад в обмен и обсуждение общих взглядов, опыта и методов по стратегиям и приоритетам национального развития.

На встрече также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии азербайджано-аргентинских двусторонних отношений и вопросах повестки дня сотрудничества. Были отмечены широкие перспективы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, здравоохранения и туризма, было выражено общее намерение укреплять совместные усилия с точки зрения достижения конкретных результатов в этих областях.

Фори, отметив, что он следит за выдающимися достижениями Азербайджана в социально-экономической сфере после восстановления независимости, сказал, что желает посетить Азербайджан.