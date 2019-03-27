Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Кто против?" двух участников ток-шоу. Запись эфира опубликована на YouTube-канале передачи.

Как пишет "Лента.ру", во время эмоционального диалога журналист Грэг Вайнер и армянский эксперт Араик Степанян устроили перепалку, обливали друг друга водой, матерились и под конец попытались сойтись в рукопашной. Соловьев успел встать между ними, успокоил и велел обоим покинуть студию. Также он дал указание охране сделать так, чтобы оппоненты "рядом друг с другом не оказались".

Из выставленного на канале Соловьева отрывка трудно разобрать, почему возник "поединок" между журналистом-евреем и экспертом-армянином. Но слышно, как Степанян выкрикивает недопустимые для телеэфира фразы касательно еврейского народа. Впрочем, этот "эксперт", а в прошлом боевик, и не скрывает, что является антисемитом. Например, он считает, что "геноцид армян" был "заказан еврейской англосаксонской мафией", о чем не раз упоминал в своих "экспертных оценках".

Удивление по поводу появления в передачах российского ТВ Араика Степаняна обратил несколько месяцев назад сайт natroix.ru. Он неизменно восседает на той части скамеек, где располагаются прокремлевские политологи. И он, не жалея душевных сил и голосовых связок, выступает сольно и вступает в дискуссии с оппонентами по студии, отмечало издание.

Natroix.ru напомнил, что братья Степанян участвовали в карабахской войне и даже находились в свое время во всесоюзном розыске после нападения на воинскую часть с целью захвата оружия. Тогда погибло несколько военнослужащих. На совести Степанянов были и другие нападения на солдат и мирное население в Карабахе. Один из братьев, Гагик был ликвидирован азербайджанской стороной, о судьбе второго, Баграта, ничего неизвестно.

"А Араик перебрался из Закавказья, а именно - в город на Неве, где неплохо обустроился, стал политологом и ярым патриотом русского народа. Ну что тут скажешь, в жизни бывает всякое, и примеров тому масса. А вообще российских политологов армянского происхождения на российском ТВ хватает, достаточно вспомнить хотя бы Семена Багдасарова и Каринэ Геворгян. Вполне в эту когорту вписывается и такой колоритный товарищ, как Араик Степанян. Он высказывается по многим животрепещущим вопросам современной политики не только на Первом канале и НТВ, но и на "полуоппозиционном" РБК", - пишет natroix.ru.

Сегодня убивавший российских военных и мирных азербайджанцев Араик Степанян заделался политологом, популярным благодаря своим истерическим и скандальным наклонностям у устроителей болтливыъ шоу. Он даже умудрился защитить диссертацию и стал кандидатом философских наук, но ума и совести так и не набрался.

Зульфугар Ибрагимов

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