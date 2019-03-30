После апрельского переворота в Ереване звучали различные мнения относительно того, кто являлся спонсором этого процесса, кто стоит за ним и кому вообще все это было нужно. Большинство склонялось и до сих пор склоняется к мнению, что Никол Пашинян прогулялся из Гюмри в Ереван на американские деньги.

Как там было дело на самом деле, знает только сам Пашинян. Но совершенно определенно можно сказать, что премьер Армении очень обижен на Запад. Так обижен, что даже не пытается этого скрывать.

Как сообщают армянские СМИ, в заключительном выступлении по докладу "О процессе и результатах выполнения правительственной программы РА" премьер-министр Никол Пашинян коснулся внешней политики Армении. В частности, он ответил на обвинения оппозиции в том, что, придя к власти, он провалил американское направление.

Эти обвинения звучат как от депутатов парламентской фракции "Светлая Армения", так и от "бывших" в лице функционеров РПА Эдуарда Шармазанова и Армена Ашотяна. Оппоненты предъявляют новым властям претензии в потере Арменией авторитета на Западе и провале сотрудничества с США. До сих пор Никол Пашинян отмалчивался или же реагировал неопределенно, а в четверг в парламенте не выдержал и излил душу.

"Соединенные Штаты уже давно выступают в качестве самого ревностного апологета демократии во всем мире. Я хочу задать вам и всем вопрос, как Соединенные Штаты отреагировали на беспрецедентные демократические изменения в Армении, которые полностью своей сущностью, содержанием являются демократичными, никто не может сомневаться в этом. И как они отреагировали? Я сказал представителям США, что я думаю, что у них была нулевая реакция", - обиженно сказал армянский премьер.

Чтобы немного смягчить сказанное и спрятать обиду, Пашинян отметил, что настаивает на том, что для него важен суверенитет. "Когда мы говорим, что для нас важен суверенитет нашей страны, мы не имеем в виду, что зависимость от пункта А заменим пунктом Б, мы серьезно к этому относимся. Наше правительство ревностно относится к защите страны и суверенитету - народа во всех направлениях", - сказал он.

Пашинян фактически раскрыл карты. Из его слов следует, что Армения хоть и кичится мнимым суверенитетом, продолжает сохранять зависимость от пункта А (России) и не может сменить ее на зависимость от пункта В (США). Кроме того, становится ясно, что предложение о смене вектора зависимости Еревану было сделано, но он, как известно, зависим настолько, что не способен что-то менять. В результате Штаты утратили всяческий интерес к "бархатной революции" Пашиняна, так как с точки зрения американских интересов ничего в этой стране не изменилось.

Находившийся в октябре прошлого года с визитом в регионе советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон доходчиво объяснил новым властям Армении, чего именно ждут от них Штаты и при каких условиях Америка готова открыть Еревану объятия. После прошедших переговоров в Ереване начали давать "смелые" комментарии и выражать еще более "смелые" надежды на сближение с США, но Москва быстро все это скорректировала, и сегодня Армения находится все в том же пункте А, как и до апрельского переворота. Все, что остается армянской стороне в такой ситуации, это применить самое "убойное" оружие армянства - начать ныть и жаловаться.

Нытье и жалобы звучат не только из Еревана. Отрабатывающие армянские гонорары лоббисты тоже подключились к этому хныканью. Лобби все чаще и слезливее предъявляет претензии к американским властям.

Как мы уже сообщали, лоббист Френк Паллоне в интервью ответственному по связям с госорганами Армянского национального конгресса Америки (АNCA) Раффи Каракашяну, чем рискуют американские конгрессмены при поездке в оккупированный Карабах и каким образом Госдеп страны старается препятствовать контактам с сепаратистским режимом. Паллоне был крайне недоволен этим.

"В первую очередь, мы не можем использовать американские транспортные средства для поездки в Карабах, - заявил лоббист. - Кроме этого, они (Государственный департамент) постоянно говорят нам, что это не может быть безопасно. Посещение Карабаха будет иметь серьезные последствия, нам заверяют, что нас внесут в черный список Азербайджана", - сказал американский конгрессмен.

А пару недель назад Паллоне пытался протащить в Конгрессе резолюцию, в которой потребовал снять барьеры для американских официальных лиц на поездки на оккупированные территории Азербайджана. Резолюция призывает разрешить чиновникам США, включая официальных лиц, представляющих исполнительную власть, свободно ездить в оккупированный Карабах и общаться с "коллегами".

Такая активность говорит о многом. Хотя Пашинян и утверждает, что у него все схвачено, на самом деле серьезный упадок на американском направлении внешней политики пугает и его самого. Ведь он реально надеялся, что на его "демократию" западные и заокеанские партнеры будут слетаться как мотыльки на электрическую лампочку. А им оказалось, грубо говоря, наплевать.

"Поймите, наконец, что мы для американцев не являемся ни союзником, ни страной, имеющей стратегическое значение. В армяно-американских отношениях есть проблемы", - написал на своей странице Facebook политолог Сурен Саркисян, комментируя заявление Пашиняна о "нулевой реакции" США.

Президент США - прагматичный политик, "он нам не должен", написал политолог. Трамп, считает он, поддерживает только союзников, а Армения союзницей Вашингтона не является...

Одним словом, Никол Пашинян ждал от Вашингтона предложения руки и сердца. Но оно так и не последовало.

Зульфугар Ибрагимов