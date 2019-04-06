Премьер-министр Никол Пашинян в доказательство своих заверений не менять внешнеполитический курс страны, накануне посетил дислоцированную в Гюмри 102-ю российскую военную базу.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, делегация во главе с премьером ознакомилась с жизнью и бытом военнослужащих в военном городке "Большая Крепость", посетила мемориальные комплексы "Холм Чести" и "Воинской Славы", музей воинской части и храм Святой мученицы царицы Александры. Командование российского военного соединения ознакомило делегацию правительства Армении с историей создания соединения, его структурой, современным вооружением и военной техникой.

Отметим, что в последний раз руководство Армении допускалось на базу шесть лет назад. Серж Саргсян в 2013 году побывал там вместе с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита последнего в Ереван.

Почему премьер Пашинян отправился на российскую базу именно сейчас? Тут может быть несколько вариантов. Первый - возможно, премьер решил "проинспектировать" возможности базы и готовность ее поддержать Армению в случае начала новой войны за Карабах. Второй - новые власти Армении пытаются так продемонстрировать российской стороне, кто в стране хозяин. Ну, и третий вариант - Никол Пашинян, прокатившийся из Еревана в Гюмри на новенькой электричке, просто решил заодно посетить и военную базу. Чтобы два раза не ходить...

Зульфугар Ибрагимов