МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 25-летием участия Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира". Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Day.Az.

"25 лет назад в этот день Азербайджанская Республика присоединилась к программе организации Североатлантического договора (НАТО) "Партнерство во имя мира". Четвертого мая 1994 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев, посетив штаб-квартиру НАТО, подписал рамочный документ "Партнерство во имя мира" (СВМ). С тех пор Азербайджан поддерживает с Альянсом крепкие взаимовыгодные партнерские отношения. Сотрудничество с НАТО - одно из важных направлений внешней политики и политики безопасности Азербайджана. Азербайджан рассматривает свое партнерство с НАТО как способ внесения вклада в безопасность, стабильность и прогресс на евроатлантическом пространстве. СВМ, безусловно, - одна из самых успешных программ Альянса и Азербайджан положительно оценивает ее роль в укреплении евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

Как отмечается, 25-летнее сотрудничество с НАТО основано на совместных ценностях и принципах Рамочного документа СВМ и Декларации ООН, и в особенности на обязательстве по признанию политической независимости, суверенитета и территориальной целостности государств. "Азербайджан придает большое значение регулярному политическому диалогу с НАТО по целому ряду вопросов, представляющих обоюдный интерес, а также высоко ценит практическое сотрудничество с Альянсом, в первую очередь, в области миротворческих операций и оборонных реформ. Обе стороны поддерживают крепкие партнерские связи в области миротворческих операций. Азербайджан является одной из первых стран, принявших участие в миротворческих операциях под командованием НАТО, на основании мандата Совета безопасности ООН. В настоящее время армейские подразделения Азербайджана вносят вклад в миссию НАТО в Афганистане, а также в поддержку миссии наша страна предоставляет возможность использования своего воздушного пространства и наземных коммуникаций. Кроме того, Азербайджан предоставляет существенную финансовую помощь на обучение афганских сил безопасности. Наша страна полна решимости продолжать взаимодействие с НАТО ради сохранения мира и безопасности на евроатлантическом пространстве и за его пределами, на основе достижений в рамках Партнерства во имя мира, в соответствии с его принципами и целями", - говорится в заявлении.