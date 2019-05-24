Провальная политика "и-и", провозглашенная правившим в Армении карабахским кланом, потерпела полное фиаско при попытке Никола Пашиняна реанимировать наследие прежнего режима, а точнее, превратить мертворожденную идею в реальность, доказать, что будучи форпостом одной державы, можно сближаться с противником своей хозяйки.

Для Никола "и-и" трансформировалось в однозначное "или-или". Хотя даже это проблематично, потому что выбора у Армении как такового нет.

Как написала накануне газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники, поездка секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в США прошла весьма неудачно, написала газета "Грапарак". Несмотря на все усилия МИД и посольства Армении, ему так и не удалось удостоиться какой-либо встречи на серьезном уровне. Более того, его отказался принять советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Тот самый Болтон, который отказался от встречи тет-а-тет с Григоряном в Ереване. Армянского гостя удостоили своим вниманием только представитель офиса Болтона и общинные структуры.

Интересно, что после вояжа Григоряна за океан в МИД РФ состоялось совещание между внешнеполитическими ведомствами Армении и России, посвященное взаимоотношениям со странами Северной Америки. Проще говоря - отношениям между Ереваном и США.

"С армянской стороны совещанием руководил начальник управления американских стран МИД Армении Арман Акопян, а с российской - директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко. На совещании был обсужден широкий круг вопросов касательно отношений Армении и России с Канадой и США", - скромно сообщает пресс-служба МИД Армении.

В любом случае, Еревану придется отчитаться перед Москвой о своих пусть и неудачных, но попытках наладить связи с Вашингтоном. После визита в Ереван прошлой осенью Джона Болтона и его недвусмысленных предложений Армении российская сторона еще более внимательно наблюдает за "стратегическим партнером".

В самой Армении, напомним, предложения Болтона вызвали испуг и нервозность. И есть от чего. Помимо однозначных указаний на необходимость разрешения нагорно-карабахского конфликта, советник Дональда Трампа предложил армянам заменить российское вооружение американским, которое, по его словам, выше по качеству. В интервью радио "Азатутюн" Болтон заявил, что предложил и.о. премьер-министра Армении покупать американскую, а не российскую военную технику.

"Я думаю, что есть много других альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия. У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи (оружия) Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее", - сказал Болтон, добавив, что американская техника в любом случае лучше, чем российская.

Эти предложения заставили нервничать Ереван. Предложение соблазнительное, но принять его нельзя. И главное - как развеять сомнения российских партнеров, которые начали подозревать армянскую сторону в тайных телодвижениях.

Подозрения вовсе не были беспочвенны. Сразу после прихода к власти Никол Пашинян начал усиленно искать контакты со Штатами. Было предпринято несколько неудачных попыток заброса за океан армянского официального десанта во главе с "революционным" премьер-министром.

Как писало ранее армянское издание "168 жам", причиной отсрочки визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США стал отказ первых лиц Штатов встречаться с ним. Газета сообщила, что армянская сторона попросила о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который отказался. Тогда была сделана попытка организовать встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, который также отказался от встречи. Последней надеждой "спасти" ситуацию могла стать встреча министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна с государственным секретарем США Майком Помпео. Работа над визитом вроде бы началась, но в начале этого года стало известно, что Вашингтон отменил и его.

Отказ Джона Болтона от встречи с главой Совбеза Армении - еще один и не последний удар по политике "и-и", перенятой Пашиняном в наследство от прежних режимов. Слишком уверовав в волшебную силу своего "революционного" статуса, Никол не попытался проанализировать ситуацию и разобраться, почему американцы держали на расстоянии Сержа Саргсяна. В результате он сам оказался в очень неудачной позиции, когда шаг как вправо, так и влево расценивается определенным образом.

Накануне визита в США Армена Григоряна в экспертном сообществе Армении шли дебаты относительно итогов этой поездки, и самый правильный прогноз по армяно-американским отношениям дал директор Армянского центра американских исследований Сурен Саргсян. В беседе с Tert.am он горестно констатировал, что окно, открывшееся в 2018 году для развития армяно-американских отношений, уже закрылось. Встречи Пашинян-Трамп не стоит ожидать в ближайшем будущем. В США, считает эксперт, наверняка, обратили внимание на заявление Никола Пашиняна о том, что он - один из лидеров Армении, больше всего критикующий Соединенные Штаты.

Пашинян хотел понравиться Москве. Понравился или нет - это вопрос, но главу армянской нацбезопасности не принял советник президента США - и это куда примечательнее.

Впрочем, Григоряну еще предстоит давать отчет и разъяснять ситуацию. По информации армянских СМИ, на 18 июня назначена его встреча в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В отличие от встречи с Болтоном, эта встреча точно состоится и увернуться от нее Григорян не сможет.

А потом, может быть, Патрушев посетит Ереван. А может быть - и нет.

Зульфугар Ибрагимов