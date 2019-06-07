Главный пропагандист России, главред информагентства RT Маргарита Симоньян снова попала в скандальную ситуацию. Эта дама обладает феноменальным талантом оказываться в центре неприятных историй.

Со вчерашнего вечера российские СМИ сотрясает новость о том, что Симоньян госпитализирована, и ее беременность под угрозой. Эта новость стала главной сенсацией последних часов.

Каша заварилась после того, как юрист ФБК Любовь Соболь выставила в своем Twitter видеозапись разговора с Маргаритой Симоньян. Соболь и Симоньян столкнулись у лифта радиостанции "Эхо Москвы", и юрист попросила пропагандистку ответить на вопрос, волнующий российскую общественность. Так как вопрос касался высокопоставленных чиновников, Симоньян, разумеется, отвечать на него отказалась.

Каждый имеет право не отвечать, если не желает, но отказаться можно по-разному. Маргарита сама журналист и, наверняка, помнит, как ей отказывали в интервью ее респонденты, когда она еще не была столь влиятельной фигурой на фронте российской пропаганды. Даже самому назойливому репортеру можно отказать дипломатично и аргументированно, чтобы потом в соцсетях не появлялись посты, от комментариев под которыми у той же Маргариты Симоньян должны были бы встать дыбом волосы. Кстати, о волосах - пользователи, комментирующие твит Любови Соболь, обратили внимание и на неухоженность главного пропагандиста страны: мол, откуда у нее миллиарды, если она даже шампунь купить не может...

Так вот, Симоньян могла отказать преследующей ее Соболь дипломатично, так как ситуация, по которой юрист хотела получить ответ, достаточно щепетильная. Но журналистка повела себя неадекватно. Заявила, что об интервью с ней надо договариваться заранее. На что отреагировали те же пользователи Twitter, удивленные такой постановкой вопроса главредом агентства, репортеры которого не знакомы с нормами журналистской этики.

Но даже эту ситуацию еще можно было бы спасти, если бы Симоньян, не найдя других аргументов, не заявила, что не будет отвечать, потому что "вы мне не нравитесь". Несложно представить, какому избиению подвергся бы в новостях RT любой, кто посмел бы ответить так журналисту этого агентства. А ведь RT и ее руководство действительно очень многим не нравятся. Но существуют правила общественного поведения, которым приходится следовать.

Конечно, у Симоньян нашлись защитники. Такие же одиозные личности с сомнительной репутацией. Как пишет РИА-Новости, телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с главредом RT Маргаритой Симоньян и юристом ФБК Любовью Соболь на радиостанции "Эхо Москвы" так: "Нет такой низости и подлости, на которую эти люди не пойдут". По его словам, сотрудники "Эхо Москвы" должны были лучше позаботиться о комфорте Симоньян.

Соловьев - еще одно лицо на пропагандистском небосклоне, которое не знает границ и совершенно не в курсе понятия "журналистская этика". Что он подразумевает под "комфортом Симоньян"? Наверное, назначение руководством радиокомпании ей личной охраны, чтобы не позволить никому приблизиться к беременной пресс-даме.

Ни в коем случае не желаем Маргарите прерывания беременности, дай Бог, чтобы с ребенком все было в порядке, и инцидент не закончился трагедией. Непонятно только, от чего Симоньян так разнервничалась, что даже понадобилась госпитализация, если рыльце не в пуху. Очередная армянская игра?..

И напоследок несколько комментариев российских пользователей Twitter под твитом Любови Соболь. Непросто было найти те, в которых нет ненормативной лексики.

Султан Керим